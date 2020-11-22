الكلالدة: لا طعون أمام القضاء حتى الآن بنتائج الانتخابات

الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة عن عدم تقديم أي طعن حتى مساء السبت، أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ونتائج الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.



وقال الكلالدة في تصريح صحفي، إن المحاكم رغم قرار تعليق دوامها منذ الخامس عشر من الشهر الحالي ولمدة عشرة أيام إلاّ أنها تفتح أبوابها لاستقبال الطعون في نتائج الانتخابات النيابية العامة.

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وأضاف أن هناك استثناء للطعون، حيث كان المجلس القضائي قرر تعليق العمل في المحاكم كافة في الأردن، لمدة 10 أيام، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة في المملكة، باستثناء مدة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب المقررة بموجب المادة (71\1) من الدستور.



