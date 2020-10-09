الكلالدة: مشاركة المرأة في الانتخابات زادت







الوكيل الإخباري - كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، ان الهيئة رصدت ترشح 332 مرشحا ومرشحة على أساس حزبي، بينهم 75 سيدة من اصل 1717 مرشح ومرشحة تقدموا بالترشح عبر 295 قائمة انتخابية، مشيرا الى أن التدقيق لم يكتمل بعد لكنه في لمساته الأخيرة، وهذا الرقم حتى مساء أمس الجمعة.



وأضاف الكلالدة في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن مشاركة المرأة في الانتخابات زادت، اذ بلغت 368 مترشحة.



وأكد، أن مرحلة تقديم طلبات الترشح في كافة لجان الانتخاب شهدت انضباطا والتزاما بقواعد السلامة العامة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء وسائل الوقاية من الكفوف والكمامات، وان لجان الانتخاب قد اجرت فحوصا مسبقة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، كونهم سيتعاملون مع جمهور عريض من المرشحين.



وتوقع الكلالدة ارتفاع اعداد المقترعين عن الانتخابات الماضية؛ وذلك من خلال مقارنة ارقام الترشح في تلك الانتخابات مع الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان مسؤولية المشاركة ليست على الهيئة وحدها بل على جميع المؤسسات في المجتمع المدني.



وفي معرض اجابته حول سيناريوهات تأجيل الانتخاب واجراءها في موعدها أشار أكد ان الهيئة تعمل يوما بيوم ووفق الجداول الزمنية غير أنه في حال تم ما يعطل الحياة اليومية بمجملها وفقا للوضع الوبائي سوف يعاد النظر في موعد الاقتراع وليس تأجيل الانتخابات اذ تم انجاز معظم مراحل العملية الانتخابية ما قبل الاقتراع، والقانون أتاح للهيئة ارجاء موعد الاقتراع لدائرة او اكثر لأي ظرف وطارئ.