الكويت لم تسحب الاعتراف بـ4 تخصصات طبية في الأردن

الوكيل الاخباري - قال مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية، محمد المحارمة، الأحد، إن الكويت لم تسحب الاعتراف بـ 4 تخصصات طبية في الجامعات الأردنية، وذلك بعد قرار حكومي في الكويت بإيقاف مؤقت للإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين.



وقرر وزير التربية وزير التعليم العالي في الكويت إيقاف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين للتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) إلى الأردن ومصر "مؤقتا" اعتبارا من العام الجامعي 2023/2024.



وأوضح المحارمة العضو في مجلس النواب، أن القرار الصادر عن الوزير الكويتي جاء بناء على "توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت، وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بتاريخ 4 (حزيران) يونيو 2023".



ويتضمن القرار الكويتي "إيقاف الضم إلى بعثات الوزارة للطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة على نفقتهم الخاصة وبالتخصصات الطبية" المذكورة.



المحارمة قال: "يجب أن يتم التنويه إلى أنه لم يتم سحب الاعتماد من التخصصات الأربعة، إلا أنه تم فقط إيقاف الإيفاد المباشر".



وقلصت الكويت في 2019 عدد الجامعات الأردنية المعتمدة من 20 إلى 5 جامعات، بحسب المحارمة الذي قال إن "الاعتماد ما زال موجودا للجامعات الخمسة".



وتابع: "الطلبة الكويتيون يستطيعون الدراسة على نفقتهم الخاصة في الجامعات الأردنية".

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