اللبون: دفتر العائلة شرط للحصول على دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقه والمعادن حسين اللبون، ان نسبة المشتركين الذين يمتلكون انظمة طاقة شمسية من العدد الاجمالي للمشتركين بلغ 2% فقط.

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واوضح اللبون، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الثلاثاء ان وزارة الاقتصاد الرقمي طورت منصة التسجيل للحصول على دعم التعرفة الكهربائية الجديدة لتكون اجراءات بسيطة وميسرة .



وأوضح اللبون، أن نسبة المشتركين الذين يمتلكون انظمة طاقة شمسية من العدد الاجمالي للمشتركين 2% فقط.



ونوه ان اي مواطن يرغب بالتسجيل يجب ان يكون معه دفتر العائلة وفاتورة كهربائية، دون اي يطلب منه اي وثائق اخرى.



ولفت إلى أن الشخص الذي ليس لديه دفتر عائلة “غير متزوج” لن يكون مشمولاً بالدعم.