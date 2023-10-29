اللجان النيابية تنتخب رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها - أسماء

الوكيل الإخباري - تنتخب اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب التاسع عشر رؤساءها ونواب رؤسائها ومقرريها خلال اجتماعات منفصلة ومتتالية تعقدها اليوم الاحد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور عبد الرحيم المعايعة والنائب الثاني للرئيس يحيى عبيدات.

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وفاز برئاسة اللجنة المالية بالتزكية النائب الدكتور نمر السليحات والنائب ضرار الحراسيس نائبا للرئيس والنائب علي الطراونة مقررًا.

كما فاز برئاسة اللجنة القانونية بالتزكية النائب الدكتور غازي الذنيبات والنائب محمد جرادات نائبًا للرئيس والنائب صالح الوخيان مقررا.

فيما فاز برئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية النائب خلدون حينا والنائب أسماء الرواحنة نائبًا للرئيس والنائب عيد النعيمات مقررًا.

وبخصوص لجنة الاقتصاد والاستثمار فقد فاز برئاستها بالتزكية عمر النبر والنائب هايل عياش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا.

وفيما يتعلق بلجنة الشباب والرياضة والثقافة فقد فاز برئاستها بالتزكية النائب محمد المحارمة والنائب جعفر ربابعة نائبا للرئيس والنائب ايمن مدانات مقررا.

وفاز بالانتخاب النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة برئاسة لجنة التوجيه الوطني والإعلام فيما فاز بالتزكية النائب رائد رباع نائبا للرئيس والنائب عبد المحسيري مقررًا.

أما بالنسبة للجنة الإدارية فاز برئاستها بالانتخاب النائب يزن الشديفات وفاز بالتزكية النائب عيد النعيمات نائبًا للرئيس والنائب مغير الهملان مقررًا.

وعن اللجنة الزراعة والمياه، فاز برئاستها بالقرعة النائب محمد العلاقمة بعد تساويه بالأصوات مع النائب ناجح العدوان فيما فاز بالتزكية النائب ناجح العدوان نائبا للرئيس والنائب عودة النوايشة مقررا.

وفيما يتعلق بلجنة الصحة والغذاء فاز برئاستها بالتزكية النائب الدكتور محمد الخلايلة والنائب الدكتور محمد العبابنة نائباً للرئيس والنائب الدكتور تيسير كريشان مقررًا.

أما لجنة التربية والتعليم، فقد فاز برئاستها بالانتخاب الدكتور بلال المومني والنائب الدكتور توفيق المراعية نائبًا للرئيس فيما فاز بالتزكية الدكتور محمد عكور مقررًا.

كما انتخبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، النائب رمزي العجارمة رئيساً لها وبالتزكية النائب حسن الرياطي نائبًا للرئيس والنائب محمد الشطناوي مقررًا.

وفاز النائب علي الغزاوي برئاسة لجنة البيئة والمناخ، والنائب مروة الصعوب نائبًا للرئيس وفليحة الخضير مقررًا بالتزكية.

وعن لجنة الخدمات العامة والنقل، فقد فاز برئاستها بالتزكية النائب غازي البداوي والنائب نواش القواقزة نائبًا للرئيس والنائب زهير السعيدين مقررًا.