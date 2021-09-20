اللجنة الإدارية النيابية تبحث مطالب مشرفات تربويات

الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، مطالب عدد من المشرفات التربويات في وزارة التربية والتعليم، والتي تتعلق بالبند 8 من وثيقة الإشراف التربوي لعام 2021.

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وقال رئيس اللجنة، النائب علي الطراونة، إن هذا البند ينص على أن: "تلتزم المشرفة التربوية بزيارة مدارس الذكور والإناث، ما يشكل بعضا من الحرج للإناث بزيارة مدارس الذكور".



وأضاف، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية بلال المومني والنائبين محمد الشطناوي وصفاء المومني والأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة وعدد من المعنيين في الوزارة ومشرفات تربويات، أن اللجنة طالبت بتعديل ذلك البند احتراما لخصوصية المشرفة التربوية.



من جهته، أشاد العجارمة بدور المشرفين والمشرفات التربويات، مشيرا إلى تعيين عدد كبير من المشرفين التربويين خلال الفترة الماضية، بشكل يفوق الأعوام التي سبقتها.



وحول تعديل البند 8، أوضح العجارمة أنه سيتم التركيز على أن تقوم المشرفة التربوية بزيارة مدارس الإناث، وفي حال عدم وجود مشرف يزور مدارس الذكور تقوم المشرفة بزيارتها.



وبين أن مدارس الذكور مفتوحة أمام المشرفات والعكس صحيح، وفي حال وجود خصوصية للمشرف أو المشرفة بزيارة أي مدرسة سيتم أخذها بعين الاعتبار.

