الإثنين 2026-01-05 07:53 م

اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء

اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء
اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء
الإثنين، 05-01-2026 06:23 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، أن اللجنة شاركت ضمن وفد برلماني في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون في مجال زراعة الكبد والأعضاء.اضافة اعلان


وقال السراحنة إنه تم عقد سلسلة لقاءات والاطلاع على التجربة التركية المتخصصة بزراعة الأعضاء، وبحث إمكانية حصول المرضى الأردنيين على أسعار تفضيلية لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في المستشفى.

وأضاف السراحنة أنه جرى خلال مناقشة آليات تبادل الخبرات الطبية بين الجانبين الأردني والتركي، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الأردن، مؤكدًا حرص اللجنة على فتح آفاق تعاون مع المؤسسات الطبية المتقدمة.

وأشار السراحنة إلى أنه تم كذلك طلب إيفاد أطباء وممرضين أردنيين للتدريب مجانًا في المستشفيات التركية، دعماً لوزارة الصحة ورفد كوادرها بالخبرات المتخصصة في مجال زراعة الأعضاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي الأوراق المالية يزور هيئة النزاهة

زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

أخبار محلية زهير الخشمان ينعى علي أبو الراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل .. والأردن يودّع رجلاً من رجالاته

ي

أخبار محلية اتحاد شركات التأمين يدعو للتعامل مع شركات ووسطاء مرخصين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة

ا

شؤون برلمانية "عمل الأعيان" تطلع على مخرجات الدراسة الإكتوارية للضمان

تعبيرية

أخبار محلية بلدية بني عبيد تطرح عطاء تعبيد شوارع

ل

طب وصحة تحذير علمي: أدوية شائعة للسكري قد تفاقم المرض مع الاستخدام المطول



 






الأكثر مشاهدة