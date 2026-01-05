اللجنة الصحية النيابية تتعرف على التجربة التركية في زراعة الأعضاء

وقال السراحنة إنه تم عقد سلسلة لقاءات والاطلاع على التجربة التركية المتخصصة بزراعة الأعضاء، وبحث إمكانية حصول المرضى الأردنيين على أسعار تفضيلية لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في المستشفى.
وأضاف السراحنة أنه جرى خلال مناقشة آليات تبادل الخبرات الطبية بين الجانبين الأردني والتركي، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الأردن، مؤكدًا حرص اللجنة على فتح آفاق تعاون مع المؤسسات الطبية المتقدمة.
وأشار السراحنة إلى أنه تم كذلك طلب إيفاد أطباء وممرضين أردنيين للتدريب مجانًا في المستشفيات التركية، دعماً لوزارة الصحة ورفد كوادرها بالخبرات المتخصصة في مجال زراعة الأعضاء.
