الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

الكورة: مشروع لحفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار العام الحالي

وزير الاعلام لـ الوكيل : الحكومة ستعلن عن اجراءات تخفيفية بشهر رمضان

لجنة مراجعة قانون الجمعيات تشكل لجانها الفرعية

تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع السفراء وشارع الحرية

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

لجنة الاوبئة : رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح الجائحة

الاوقاف توضح حول تعليمات موسم العمرة في شهر رمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 07:01 م

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

لجنة قانونية


الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع، الثلاثاء، برئاسة محمد الهلالات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

اضافة اعلان

وقال الهلالات، بحضور النواب صالح الوخيان وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وفايز بصوص ورائد السميرات وزيد العتوم، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، إن اللجنة أقرت مشروع القانون الذي يتألف من 42 مادة، بعد عقد اجتماعات مطولة مع المعنيين والمختصين، وأخذ مساحة واسعة من النقاش لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج إلى إعادة صياغة وتجويد.


وأشار إلى أن اللجنة ومنذ شروعها بمناقشة مشروع القانون حرصت على رصد جميع ملاحظات ومقترحات وآراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.


وأكد الهلالات أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون سواء أكانت من حيث إدخال مصطلحات جديدة وشطب مواد وإعادة صياغة مواد أخرى جميعها تصب في تجويد النصوص وتواكب التطورات وتنسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية.


وشدد على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل خطرا جسيما على المجتمعات واقتصادات الدول، ما يتطلب سن التشريعات اللازمة لمنع ارتكابها والحد منها، واتخاذ جميع التدابير الوقائية لمكافحة هذه الجرائم.


وقال أعضاء اللجنة إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من الجرائم الكبيرة والعابرة للحدود، مؤكدين أهمية إقرار تشريع يواكب التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم، ويضمن في الوقت نفسه حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

نواب

لجان نيابية تواصل اجتماعاتها اليوم

1617628440612

رئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الفرنسية

420213205625653328192

مطالبة بفتح المساجد في رمضان

1

رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخارجية الروماني

نواب

جلسة لمجلس الأمة اليوم

أخبار متعلقة
4

القانونية النيابية تقر مواد بمعدل غسل الأموال

320212893541697952371

المشتركة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

نواب

فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا