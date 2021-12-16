اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة التعديلات الدستورية

الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات أعضاء سابقين من المحكمة الدستورية بشأن مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.

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وواصلت اللجنة، الثلاثاء، الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون في عدد من الجامعات الأردنية بشأن مشروع التعديلات الدستورية.



وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة عقدت سلسلة لقاءات مع مختصين ومعنيين للاستماع إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تساعد اللجنة النيابية في الوصول إلى قرارات صائبة.



وأكد أن مجلس النواب واللجنة القانونية لم يبتا بالتعديلات الدستورية، وأنه ليس هناك أي موقف مسبق منها، مضيفا "نريد الاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام اللجنة وموضع اهتمامها عند اتخاذ القرار".