اللجنة المالية النيابية تزور شركة تطوير العقبة

الوكيل الإخباري - زار رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، شركة تطوير العقبة، استمعوا خلالها إلى عرض شامل عن خططها الاستراتيجية التي أعدتها أخيرا لتكون بمثابة خارطة طريق جديدة لأعمالها ونشاطاتها.

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والشركة التي تعتبر الذراع الاستثماري والتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تنفذ حزمة من المشاريع، أبرزها منظومة الموانئ والمطار والبنية التحتية والمدارس المركزية المجمعة.



رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، أشاد بما حققته الشركة من إنجازات وأعمال نوعية ذات قيمة مضافة على الأصعدة والقطاعات كافة، ما أسهم في دعم منطقة العقبة كمقصد استثماري في ظل التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن ريادة الشركة تكمن في قدرتها على التعامل مع جميع الظروف والمواقف التي يعيشها الإقليم، ما جعلها محركا تنمويا في العقبة الخاصة لمشاريع عملاقة وضخمة وحققت فيها نجاحات لافتة.



كما أشاد السعودي، بسلامة الموقف المالي للشركة وحسن إدارتها في هذا المجال رغم الظروف والمتغيرات العالمية، ولا سيما القرارات الأخيرة المتعلقة بتصويب عدد من الملاحظات التي أوصت بها اللجنة المالية، ونفذتها الشركة بمهنية عالية وكفاءة مميزة.



وأعرب أعضاء اللجنة؛ النواب ضرار الحراسيس وأسماء الرواحنة ورمزي العجارمة وعبيد الياسين، عن تفاؤلهم بما وصلت إليه الشركة ودعمهم لإدارتها وعملها المؤسسي للمضي قدما في تطبيق الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعدة.



يشار إلى أن الشركة عالجت عدداً من توصيات اللجنة المالية، ومن بينها تقليص عدد اللجان، وسحب سيارات الشركة، ووقف استخداماتها الشخصية، وضبط نفقات المحروقات.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي إن الشركة تعمل على جذب الاستثمارات، وتعظيم وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التطويرية المختلفة من خلال تبني سياسة شراكات لتسريع وتنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة، وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال، فضلا عن وجهة سياحية عالمية.