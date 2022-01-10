اللجنة المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تستكمل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، رؤساء الجامعات، مجمع اللغة العربية، كما تناقش موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي، وزارة البيئة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وموضوع التعرفة الكهربائية.



وتزور "اللجنة المصغرة" للجنة الاقتصاد والاستثمار، غرفة صناعة عمّان، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة لمتابعة المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال التراخيص.



اللجنة الإدارية تناقش إمكانية تصويب أوضاع موظفي محطات المعرفة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الذين لم يتم تثبيتهم.



وتناقش كتلة البرامج النيابية، تعديلات النظام الداخلي والموازنة العامة.

