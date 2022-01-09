الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 09-01-2022 06:17 ص

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات عدد من الوزارات الأحد

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من " وزارة النقل والدوائر التابعة لها، ووزارة الأشغال والدوائر التابعة لها، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها".


كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.


وتبحث لجنة السياحة والاستثمار والخدمات العامة، مطالب نقابة أصحاب الباصات الأردنية.


 




 

 


 

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