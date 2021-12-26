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اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات وزارات العمل والمياه والصحة

الأحد، 26-12-2021 07:14 ص

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات وزارات العمل والمياه والصحة

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من "وزارة العمل والدوائر التابعة لها، وزارة الصحة والدوائر التابعة لها، وزارة المياه والدوائر التابعة لها".


كما تواصل أيضا اللجنة القانونية مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية موضوع اتفاقية إعلان النوايا.


لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة تناقش أهم مطالب النقابات العاملة في قطاع النقل.


لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة تناقش دور وسائل الإعلام في التوجيه الوطني وسبل التعاون معها.


 




 

 


 

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