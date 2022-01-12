اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارات الأربعاء

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من "وزارة الإدارة المحلية، بنك تنمية المدن والقرى، أمانة عمان، وزارة الداخلية، الأمن العام، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ديوان المحاسبة، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية".



وتوقع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر السليحات، انتهاء اللجنة من مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الأسبوع المقبل.

وأضاف، أنه من المتوقع انتهاء اللجنة من أعمالها في 19 كانون الثاني/يناير الحالي.

وتزور لجنة الصحة والبيئة مستشفيات البشير، وذلك للاطلاع على واقع العمل في المستشفيات.



وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.



وتلتقي لجنة فلسطين، مع المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية ومديرة عمليات وكالة الغوث "الأونروا" لمناقشة واقع الخدمات المقدمة في المخيمات.

