اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الصناعة والدوائر التابعة لها

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





واصلت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس برئاسة النائب نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.وبين السليحات، أن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية ودائرة مراقبة الشركات والشركة العامة للصوامع والتموين.وعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي خلال الاجتماع الدور الذي قامت به الوزارة خلال جائحة كورونا والقرارات التي اتخذتها الوزارة في تأمين الأسواق بالمواد الأساسية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع وكذلك أبرز القرارات في التنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز المخزون من المواد الغذائية وتبسيط الإجراءات، فيما يتعلق بالسلع غير المنتجة محلياً.واكدت الوزيرة على توفر مخزون استراتيجي من القمح والشعير يكفي لمدد طويلة وامنة.