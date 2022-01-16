اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارتي الثقافة والعدل

الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من " وزارة الثقافة والدوائر التابعة لها، وزارة العدل، المجلس القضائي، المحكمة الدستورية، الهيئة المستقلة للانتخابات".



وتلتقي لجنة الاقتصاد والاستثمار مع الفريق الاقتصادي في الحكومة وذلك لمناقشة؛ سير العمل في خطة الحكومة الاقتصادية، حزمة الإجراءات الأخيرة بما فيها الإجراءات الجمركية.

