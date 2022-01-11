الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 06:15 ص

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة 3 وزارات اليوم

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من "وزارة التنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، وزارة الشباب، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرة قاضي القضاة، دائرة الإفتاء العام.


وتوقع عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، نمر السليحات، انتهاء اللجنة من مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الأسبوع المقبل.


 




 

 


 

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