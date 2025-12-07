الأحد 2025-12-07 06:49 م

اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

جانب من المؤتمر
الأحد، 07-12-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أوصت اللجنة المالية النيابية بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ورفع مخصصات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بعدم فرض أي ضرائب جديدة وتقليل عبء الدين والعمل على جذب الاستثمارات والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي. 

وأضاف أن اللجنة أوصت بصرف الرديات الضريبية لمستحقيها، مع العمل على إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه الموظفين والمتقاعدين من أجل الاستثمار في مشاريع تدر دخلا على خزينة الدولة وخاصة في مدينة عمرة الجديدة.

وأشار السليحات إلى التوصية بتمديد قرار إعفاء الشقق مساحة 150 مترا فما دون و50% للمساحة الأعلى، بالإضافة إلى تعميم البنك المركزي الأردني على البنوك بالالتزام بخفض نسب الفائدة بفترة زمنية تتناسب مع قرارات رفعها على العملاء.

وأوضح أن اللجنة أوصت أيضا بصرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار ضمن ضرورات الطوارئ 

 
 


