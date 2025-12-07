اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن اللجنة أوصت بعدم فرض أي ضرائب جديدة وتقليل عبء الدين والعمل على جذب الاستثمارات والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن اللجنة أوصت بصرف الرديات الضريبية لمستحقيها، مع العمل على إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه الموظفين والمتقاعدين من أجل الاستثمار في مشاريع تدر دخلا على خزينة الدولة وخاصة في مدينة عمرة الجديدة.
وأوضح أن اللجنة أوصت أيضا بصرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار ضمن ضرورات الطوارئ
