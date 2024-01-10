اللجنة المالية تتوقع استمرار مناقشات الموازنة حتى 25 الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - توقع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 حتى 25 كانون الثاني الحالي. اضافة اعلان





وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة مستمرة بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتضع توصياتها بشأنها.



وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وشمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية بالإضافة لعدد من التوصيات التي تهم المواطنين.



وكانت بدأت اللجنة المالية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 منذ 2023/12/2023.

