"اللحوم الفاسدة" على طاولة النواب اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري- تعقد لجنة الصحة والغذاء النيابية اليوم الاثنين نقاشًا حول اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها في الأسواق المحلية، كما تناقش نظام البصمة للأطباء. اضافة اعلان





وكانت قد أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء قبيل أيام عن ضبط 25 ألف كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية التي يتم تغيير تاريخ إنتاجها.



وأضافت أن فرق الاستجابة السريعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة داهمت عددًا من المواقع وضبطت كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية قدرت بحوالي 25 ألف كيلو من اللحوم التي يتم تغيير تاريخ إنتاجها.



كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024.



وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية تقرير إنجازات وزارة السياحة والآثار لعام 2024 والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية.