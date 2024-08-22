اللوزي: لأننا نؤمن بالمستقبل فإننا نقدم لكم قائمة المستقبل - فيديو

08:22 ص

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الوكيل الإخباري- قالت المهندسة نور أحمد اللوزي في فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك بأن قائمة المستقبل التي تترشح عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمّان تضم نخبة من المرشحين من مختلف القطاعات، مناشدةً مؤازريها التصويت للقائمة التي تخوض الانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة في العاصمة عمّان. اضافة اعلان





وتابعت اللوزي في حديثها بأن القائمة تخوض الانتخابات وفقاً لبرنامج انتخابي يحقق تطلعات الناخبين وطموحاتهم، مجدداً طلبها بدعم القائمة ومؤازرتها.



