اللوزي: لأننا نؤمن بالمستقبل فإننا نقدم لكم قائمة المستقبل - فيديو

وتابعت اللوزي في حديثها بأن القائمة تخوض الانتخابات وفقاً لبرنامج انتخابي يحقق تطلعات الناخبين وطموحاتهم، مجدداً طلبها بدعم القائمة ومؤازرتها.
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