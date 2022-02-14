"المالية النيابية": الحكومة حسنت تحصيلها الضريبي والجمركي وفشلت في صرف النفقات الرأسمالية

الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة النيابية المالية، محمد السعودي، الاثنين، إنّ وزير المالية محمد العسعس تحدث وأقّر أنه سيتم متابعة توصيات اللجنة المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لإنهاء التشوهات التي ارتأتها اللجنة في الموازنة.

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وأضاف السعودي لقناة "المملكة"، أن الحكومة حسنت تحصيلها الضريبي والجمارك، ولكن فشلت في صرف النفقات الرأسمالية التي تشكل رافعة لمحاربة الفقر والبطالة.



وأشار، إلى أن الحكومة ردت على توصيات اللجنة النيابية المالية وعلى كل ما تحدث به النواب فيما يتعلق بمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.



"الحكومة وافقت على كل ما تحدثت به اللجنة المالية"، وفقا للسعودي والذي قال إنّ وزير المالية سيتابع التوصيات أول بأول.



ولفت، إلى أن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية كالموازنات السابقة؛ فيها عجز ودين؛ وما تحدثت به الحكومة اليوم من زيادة تتعلق في بعض مشاريع الرأسمالية.