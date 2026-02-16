"المالية النيابية" تقر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024

03:34 م

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الاثنين، تقريرها المتعلق بالتقرير الثالث والسبعين الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال اجتماع عقدته بحضور أعضاء اللجنة ومدير التقارير بالديوان فوزان الوريكات.





وقال السليحات إن اللجنة ناقشت ما تضمنه التقرير من مخرجات رقابية، مؤكداً التزامها بالدور الدستوري لمجلس النواب في الرقابة البرلمانية، وممارسة نهج المساءلة على الأداء العام في المؤسسات العامة، من خلال التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير بمهنية وموضوعية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.



وأضاف أن اللجنة عقدت 36 اجتماعًا مع مختلف الجهات المعنية، واستمعت إلى ردودها وتوضيحاتها حول المخالفات والاستيضاحات، واطلعت على الإجراءات التصويبية المتخذة، ومطالبتها بمواعيد زمنية محددة لمعالجة المخالفات وتصويب الاختلالات الواردة في التقرير.



من جهتهم، شدد النواب الحاضرون على أهمية مواصلة ديوان المحاسبة أداء مهامه الرقابية، ومتابعة معالجة جميع الاختلالات وضبط المخالفات والتدقيق عليها، مؤكدين الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في تعزيز الرقابة المالية والإدارية على الوزارات والدوائر الحكومية.

