"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، المتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومندوب دائرة قاضي القضاة حازم الهزايمة.

اضافة اعلان