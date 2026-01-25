الأحد 2026-01-25 04:39 م

"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الأحد، 25-01-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري-    ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، المتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومندوب دائرة قاضي القضاة حازم الهزايمة.

اضافة اعلان


وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى عرض تفصيلي حول أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مؤكدا أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة

ا

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات

ل

أخبار محلية بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان

قل

فيديو منوع بدرجة حرارة -4°.. شاهد تجمّد المياه في مدينة طريف السعودية ❄️

ب

عربي ودولي نجل أردوغان يروي تفاصيل جديدة حول ليلة الانقلاب

09ج

فيديو منوع سيدة قررت تدريب قطتها الصغيرة على صيد الفئران.. فكانت هذه النتيجة

-

فيديو منوع متداول: رغيف اللحم الأشهر في العالم



 






الأكثر مشاهدة