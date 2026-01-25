"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة

وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى عرض تفصيلي حول أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مؤكدا أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
