"المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الصحة

الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 المتعلق بوزارة الصحة والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من الوزارة والمركز.

وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، ومدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش، ومديرة إدارة التأمين الصحي الدكتورة علا مساعفة، ومديرة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة المقدم رحمة جبريل، إلى جانب مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.



وأكد السليحات أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية في وزارة الصحة والمركز، والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، داعيا إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.



وأشار إلى حرص اللجنة على متابعة جميع الملاحظات الواردة في التقرير، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين الجهات المعنية واللجنة المالية لتحقيق أعلى معايير الرقابة.



من جهتها، أوضحت خريسات أن الوزارة تعاملت مع عدد من الملاحظات الواردة في التقرير، فيما لا تزال بعض القضايا قيد المتابعة، مؤكدة الالتزام بتطوير آليات الرقابة الداخلية ورفع مستوى الشفافية.



بدوره، بين أبو طربوش أن مستشفى الأمير حمزة باشر بتنفيذ عدد من توصيات التقرير، مع متابعة الملاحظات المتبقية بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين.



من جانبها، أكدت جبريل أن المركز الوطني للعناية بصحة المرأة، اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات وفق الأصول، وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع الالتزام بأعلى مستويات الشفافية.