الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 06:08 ص

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة التربية والتعليم اليوم

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

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حيث تستكمل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022؛ لكل من "وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا، وشركة تطوير العقبة، ومؤسسة الموانئ".


لجنة الزراعة والمياه والبادية تناقش موضوع ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي ورسوم أمانة عمّان على المنتجات الزراعية.


وتزور لجنة التعليم والشباب محافظة العقبة، وذلك للاطلاع على احتياجات المحافظة في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي وفي قطاع الشباب.


 




 

 


 

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