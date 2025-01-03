المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

11:01 م

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الوكيل الإخباري- قالت عضو اللجنة المالية النيابية رانيا أبو رمان،الجمعة، إنه جرت التوصية من قبل اللجنة لإيجاد نافذة مع البنك المركزي لشراء قروض الجامعات لمساعدتها بالتغلب على المديونية والحد من نسبة الفائدة. اضافة اعلان





وقالت إنه جرت مناقشة ملف المديونية المتعلقة بالجامعات الأردنية، مشيرة إلى الجامعات مؤسسات تعليمية قد تربح وتخسر، ولكن عملها الأساسي هو التعليم.



وأشارت إلى أن الرسوم الجامعية والدعم الحكومي والمنح والمساعدات تعتبر جزءا من إيرادات الجامعات.



وشددت أبو رمان على أهمية البحث العلمي ودعمه، مشيرة لوجوب الخروج عن التخصصات التقليدية والتركيز على الجانب التقني والعلمي.