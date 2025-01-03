المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

وقالت إنه جرت مناقشة ملف المديونية المتعلقة بالجامعات الأردنية، مشيرة إلى الجامعات مؤسسات تعليمية قد تربح وتخسر، ولكن عملها الأساسي هو التعليم.
وأشارت إلى أن الرسوم الجامعية والدعم الحكومي والمنح والمساعدات تعتبر جزءا من إيرادات الجامعات.
وشددت أبو رمان على أهمية البحث العلمي ودعمه، مشيرة لوجوب الخروج عن التخصصات التقليدية والتركيز على الجانب التقني والعلمي.
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