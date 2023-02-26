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الأحد، 26-02-2023 02:24 م

المالية النيابية: لا تهاون مع أي مخالفة في تقرير ديوان المحاسبة

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الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعًا اليوم الأحد، لوضع آلية عملها في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 وحتى 2021، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة ابراهيم المجالي.

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وقال الخلايلة إن ديوان المحاسبة من المؤسسات التي تحظى بثقة المواطن وتقديره، مؤكداً في ذات الوقت ضرورة تطوير العمل لدى ديوان المحاسبة وتقديم كل أنواع الدعم المطلوب للارتقاء بأدائه.


وأشار إلى أن مجلس النواب وديوان المحاسبة ذراعان متكاملان ومكملان لبعضهما البعض.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور نمر السليحات العبادي، خلال الاجتماع الذي حضره النواب: يزن الشديفات، ناجح العدوان، أيوب خميس، أن لا تهاون ولا تعاطف مع أي مخالفة يتم مناقشتها في تقرير ديوان المحاسبة، موضحا أنه سيتم الاطلاع على آخر المستجدات على مختلف مخرجات ديوان المحاسبة والإجراءات التي طرأت عليها.


وقال إن مخرجات ديوان المحاسبة تضمنت القيام بالإجراءات التالية: الطلب من الحكومة الإحالة إلى القضاء، والإحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التحصيل والتصويب، والمخرجات الإدارية البسيطة التي نبقيها ضمن متابعة الديوان، مضيفا أننا بحاجة الى الانتهاء من اتخاذ القرار بشأن تلك المخرجات.

من ناحيته، قال المجالي إن الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه، لافتا إلى ان المخرجات التي يتم اخراجها من ديوان المحاسبة يتم مناقشتها مع الدائرة المعنية.

 




 

 


 

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