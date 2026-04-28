"المبادرة النيابية" تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الوكيل الإخباري- زارت كتلة المبادرة النيابية برئاسة النائب احمد الهميسات اليوم، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، في إطار دورها الرقابي والتشاوري لمتابعة أداء الإعلام الرسمي ومناقشة سبل تطويره. اضافة اعلان





والتقت الكتلة خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة غيث الطراونة، والمدير العام إبراهيم البواريد، حيث جرى بحث عدد من القضايا الإعلامية المهمة، وسبل تعزيز التعاون المؤسسي، وتطوير الأداء الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية.



وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الكتلة النائب احمد الهميسات التهنئة بالذكرى 58 لتأسيس التلفزيون الاردني مثمنا الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسة في دعم الهوية الوطنية، وتقديم محتوى إعلامي يرسّخ الوعي العام، وينشر قيم التسامح والاعتدال، مع الالتزام بالثوابت الوطنية.



من جهتهم أكد اعضاء الكتلة النائب حسين العموش و النائب الدكتور عبدالهادي البريزات والنائب عيسى نصار والنائب فراس القبلان والنائب رند الخزوز والنائب محمد البستنجي أن الإعلام يُعد خط الدفاع الأول عن الدولة، مشيرين إلى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تُعد مرآة الوطن، تنقل إنجازاته وتعزز وحدته الوطنية مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة في هذا المجال



بدوره، أكد الطراونة التزام المؤسسة بحمل رسالة الدولة الأردنية، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتحديث الأداء الإعلامي وفق نهج علمي وتكنولوجي حديث مؤكدا ان المؤسسة تعمل على تقديم محتوى يعكس القيم الأردنية، عبر خطط تنفيذية مدروسة تشمل مختلف محاور التطوير والتحديث .



من جهته، استعرض البواريد ملامح الرؤية الجديدة للمؤسسة، والتي تتضمن تطوير الهيكل التنظيمي وتحديث المحتوى الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهور، ويرسّخ روح الإيجابية والانتماء.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على استقطاب الكفاءات الإعلامية المؤهلة، وتنفيذ خطة تطوير تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز ثقة الجمهور بالمحتوى المقدم.



وقدم البواريد عرضًا تفصيليًا حول طبيعة عمل المؤسسة، وأبرز إنجازاتها وخططها المستقبلية،



وفي ختام اللقاء اكد رئيس واعضاء الكتلة على تبني توصية بدعم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لدعم الدراما الاردنية من خلال الموازنة العامة لسنة 2027





