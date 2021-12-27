المجالي رئيسا لكتلة التيار الديمقراطي النيابية

الوكيل الإخباري

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- توافقت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، على تزكية النائب أيمن المجالي رئيسا للكتلة، والنواب: نواف الخوالدة نائبًا للرئيس، واسامة القوابعة مقررًا، وبلال المومني ناطقا إعلاميًا، فيما تم اختيار النواب: خالد ابو حسان منسقا عاما للكتلة، ورائد الظهراوي ممثلا للكتلة بالمكتب التنفيذي.وبحثت الكتلة، في اجتماعها عددا من الموضوعات والعناوين الرئيسة لعملها خلال المرحلة المقبلة، والأهداف التي تسعى الكتلة لتحقيقها خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقررت الكتلة تشكيل لجنة مصغرة تضم كل من النواب: تيسير كريشان، وبلال المومني، وخالد ابو حسان، وعلي الغزواي، وعبيد ياسين، تعنى بوضع تصورات مستقبلية لعمل الكتلة تجاه مشروع التعديلات الدستورية وللتنسيق مع الكتل النيابية حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية.وحضر الاجتماع كلاً من النواب: ايمن المجالي، امال الشقران، ورائد الظهراوي، وعبد المحسيري، وعبد الرحمن العوايشة، وخالد ابو حسان، وعلي الغزاوي، وتيسير كريشان، ومحمود الفرجات، ونواف الخوالدة، ومحمد الغويري،وبلال المومني، وعبد المنعم العودات، وعبيد ياسين، واسامة القوابعة، ورمزي العجارمة، محمد المرايات.