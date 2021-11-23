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المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

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الثلاثاء، 23-11-2021 10:34 ص

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

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الوكيل الإخباري- انتخب أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش الثلاثاء، النائب أيمن المجالي رئيسا للجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من؛ أيمن المجالي، نواف الخوالدة، حابس الشبيب، سلامة البلوي، عمر النبر، محمد المحارمة، ناجح العدوان، عبدالسلام الذيابات، ياسر الخصاونة، عطا ابداح، أحمد السراحنة، تيسير كريشان، عبدالرحيم الأزايدة، عمر العياصرة، فراس القضاة، حسن الرياطي، توفيق المراعية، إسلام الطبشات، عبير الجبور، جعفر الربابعة، هايل عياش، عائشة الحسنات، أمال الشقران، فايز بصبوص، زهير السعيدين، محمد الشطناوي، محمد العبابنة.

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