الأربعاء 2025-07-23 02:17 م
 

المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني يُكلّف الخصاونة بتشكيل الأمانة العامة تمهيدًا للتصويت عليها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   قرر المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، خلال اجتماعه الأخير، تكليف السيد محمد فواز الخصاونة بمهام تشكيل الأمانة العامة للحزب، تمهيدًا لعرضها على المجلس المركزي للتصويت والمصادقة.

وأكد المجلس أن هذا التكليف يأتي في إطار السعي إلى تطوير البنية التنظيمية للحزب وتعزيز فاعليته السياسية والتنظيمية، مشددًا على أهمية أن تكون الأمانة العامة الجديدة منسجمة مع تطلعات الحزب في المرحلة المقبلة.

وحتى انعقاد جلسة التصويت الرسمية، يواصل السيد الخصاونة مهامه قائمًا بأعمال الأمين العام للحزب، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وعدم حدوث أي فراغ تنظيمي.

ويُذكر أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يُعد من الأحزاب الوطنية ذات الحضور الفاعل على الساحة السياسية الأردنية، ويسعى من خلال هذه الخطوات التنظيمية إلى تعزيز أدائه وبرنامجه الوطني بما يخدم تطلعات الأردنيين في ظل التحديات الراهنة.

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