المحارمة: تمكين الشباب أولوية وطنية والاستثمار فيهم ضمانة لمستقبل الأردن

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس البلدي السابع لطلبة عمّان، التابع لدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى، في لقاء حواري تناول قضايا شبابية وسبل تعزيز دور الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والتحديث. اضافة اعلان





وأكد المحارمة أن الشباب الأردني يحظون باهتمام ورعاية كبيرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، انطلاقاً من الإيمان بأنهم الثروة الحقيقية للوطن، والركيزة الأساسية لبناء الحاضر وصناعة المستقبل.



وأشار إلى أن سمو ولي العهد يحرص على التواصل المستمر مع الشباب في مختلف محافظات المملكة، والاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم، ودعم المبادرات الشبابية والريادية والإبداعية، بما يعزز دورهم في خدمة الوطن ويترجم الرؤية الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل.



وأضاف أن هذا الاهتمام يشكل حافزاً لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب، لمواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للشباب، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وشدد المحارمة على أن لجنة الشباب والرياضة النيابية تضع الحوار مع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على ترجمتها إلى مبادرات وتشريعات تسهم في تمكينهم، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأردن.



من جهتهم، أعرب أعضاء المجلس البلدي السابع لطلبة عمّان عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، مؤكدين أهمية استمرار التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز مشاركتهم في الحياة العامة، ويرسخ قيم المواطنة والعمل التطوعي، وخدمة الوطن.





