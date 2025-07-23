"المرأة النيابية" تطّلع على خدمات جمعيات خيرية بالكرك

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، برئاسة النائب مي السردية، خلال زيارتها اليوم الأربعاء، لعدد من الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك، على واقع العمل الخيري والخدمات المقدّمة للمجتمع المحلي، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود اللجنة لتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات، والوقوف عن قرب على أبرز الاحتياجات والقضايا التي تمسّ الأسرة والمرأة والفئات ذات الأولوية.



واستهلت اللجنة زيارتها لجمعية سيدات ذوي الإعاقة الخيرية في بلدة ذات راس، حيث استمعت إلى شرح مفصّل من القائمين على الجمعية حول أبرز الخدمات المقدّمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التأهيلية والتدريبية التي تنفذها، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجه العمل اليومي، ومن ثم جمعية ربوع الجعفرية الخيرية وسط لواء المزار الجنوبي، وجمعية سيدات القصر الخيرية لتنمية المرأة الريفية الواقعة في لواء القصر.



وأكدت السردية، خلال الزيارة، حرص اللجنة على دعم جهود الجمعيات الخيرية في المحافظات، لا سيما تلك التي تقدم خدمات للفئات المهمشة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني لتوفير بيئة خدمية وإنسانية مستدامة.