"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي

12:14 م

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الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، النائب مي السردية، أن تمكين المرأة لا يجب أن يبقى مجرد شعار، بل يجب أن ينبع من إيمان حقيقي بقدرتها على التميز والريادة والوجود في الصفوف الأولى. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، والذي خُصص لتكريم كل من نقيب أطباء الأسنان، الدكتورة آية الأسمر، التي سجلت سابقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية كأول امرأة تتولى منصب نقيب، والمهندسة سلام أبو الهيجاء، أول أردنية تُرشَّح لتكون رائدة فضاء.



وقالت السردية: "نقف اليوم بكل فخر واعتزاز لتسليط الضوء على نماذج مشرّفة من نسائنا اللواتي اقتحمن ميادين جديدة وكنّ سباقات في مجالات لم تكن مطروقة من قبل"، مؤكدة أن هذه النماذج تلهم الأجيال القادمة وتؤكد أن المرأة الأردنية قادرة على صنع الفارق في جميع الميادين.



من جهتهن اشارت النائبات، حياة المسيمي، فليحة الخضير، وميسون القوابعة، إلى أن التوجيهات الملكية السامية أسهمت بشكل كبير في دعم وتمكين المرأة الأردنية، ما مهد الطريق لوصولها إلى مواقع قيادية متقدمة.



كما عبرن عن فخرهن بما حققته كل من د. الأسمر و م. أبو الهيجاء من إنجازات تستحق الإشادة.



وقد استعرضت د. آية الأسمر خلال اللقاء تجربتها في خوض انتخابات نقابة أطباء الأسنان، مشيرة إلى أن الطريق لم يكن سهلاً، لكنها مضت فيه بدعم من الثقة الملكية والمجتمعية المتزايدة بدور المرأة.



وأكدت أن فوزها بالمنصب يعكس حجم التقدم في وعي المجتمع تجاه تمكين المرأة.



بدورها، عبرت المهندسة سلام أبو الهيجاء عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يشكّل دافعًا معنويًا كبيرًا للاستمرار في تحقيق حلمها بأن تكون أول رائدة فضاء أردنية، مشيدة بدور أسرتها ودعمهم المتواصل لمسيرتها العلمية والطموحة.