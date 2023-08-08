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وفيات الثلاثاء 8 / 8 / 2023

"المرأة النيابية" تناقش اليوم تحديات تواجه معلمات المدارس الخاصة

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 08-08-2023 06:31 ص

"المرأة النيابية" تناقش اليوم تحديات تواجه معلمات المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، من قبل لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

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وتناقش اللجنة النيابية القانونية، خلال اجتماعها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.


وتزور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، إدارة حماية الأسرة والأحداث، كما تزور لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، مركز حدود جابر (الأسواق الحرة الأردنية- السورية)، وزيارة مدينة أم الجمال الأثرية.


 




 

 


 

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