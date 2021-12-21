"المرأة النيابية" تنعى العين والوزير السابقة أسمى خضر

الوكيل الإخباري - نعت رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية العين والوزير السابق والحقوقية أسمى خضر، التي رحلت مساء أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 69 عاما.

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واستذكرت اللجنة على لسان رئيسها النائب المهندسة عبير الجبور مسيرة ومناقب الفقيدة الخيرة طيلة حياتها وجهودها البارزة في العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية ودفاعها وانتصارها لقضايا المرأة والانسان والحريات الديمقراطية.



وأعربت الجبور بإسمها وباسم اعضاء اللجنة كافة، عن تعازيها الحارة لآل الفقيدة، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.