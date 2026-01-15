"المرأة النيابية " تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

03:49 م

الوكيل الإخباري- رفعت رئيسة واعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية فليحة أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، وسمو ولي العهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الأسرة والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. اضافة اعلان





وأكدت الخضير أن هذه الذكرى تمثل محطة إيمانية نتذكر فيها معاني القيم والثبات ، مستلهمين من هذه الذكرى الارتباط الديني والتاريخي بين المسجد الأقصى المبارك والمسجد الحرام، وما يحمله ذلك من مسؤولية من معنى كبير في المحافظة على هذه الثوابت .



ودعت الخضير وأعضاء اللجنة الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية .

