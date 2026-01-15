"المرأة النيابية " تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

وأكدت الخضير أن هذه الذكرى تمثل محطة إيمانية نتذكر فيها معاني القيم والثبات ، مستلهمين من هذه الذكرى الارتباط الديني والتاريخي بين المسجد الأقصى المبارك والمسجد الحرام، وما يحمله ذلك من مسؤولية من معنى كبير في المحافظة على هذه الثوابت .
ودعت الخضير وأعضاء اللجنة الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية .
