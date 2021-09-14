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الثلاثاء، 14-09-2021 04:48 م

المركز الوطني لتطوير المناهج يوقف اتفاقيته مع هاربر كولنز البريطانية

طلبة مع لوغو


الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة الدكتور بلال المومني على خطط وبرامج المركز الوطني لتطوير المناهج.

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وأكد رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة خلال لقائه في المركز اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة إن المركز يعمل على تطوير المناهج والكتب المدرسية، وتقييم الاختبارات والامتحانات الوطنية والدولية، ومراجعة وتطوير الإطار العام للمناهج والتقويم بدءا من المرحلة الاساسية، وحتى الصف الثاني عشر.


وأشار إلى إنجاز الأطر العامة التي تم وضعها لتطوير المناهج، ويجري حاليا العمل على تطوير إطار مادة اللغة العربية، لافتا إلى أن الاتفاقية السابقة التي وقعت مع شركة هاربر كولنز البريطانية، تم وقفها بشكل نهائي، حيث تتم عملية تطوير المناهج من خلال خبراء ومتخصصين. 


من جهته، أكد المومني دور المركز في تطوير وإثراء المناهج المدرسية من خلال نخبة من الخبرات والقامات التربوية والتعليمية الموجودة فيه.


 وقدم المومني وأعضاء من اللجنة النيابية، مجموعة من الاستفسارات المتعلقة في دور وعمل المركز في تطوير المناهج ومساهمتها في تطوير قدرات الطلبة، وخلق الإبداع لديهم بما ينسجم مع القيم المجتمعية والدينية.


 




 

 


 

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