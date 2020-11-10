المستقلة للانتخاب : أول عملية اقتراع في إربد

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومنــي، أن أكثر من 28 ألف ناخب وناخبة ، قاموا بإدلاء أصواتهم حتى صباح اليوم الثلاثاء، منذ فتح صناديق الاقتراع ، عند الساعة السابعة - حتى لحظة كتابة الخبر - .

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ولفت المومني خلال المؤتمر الصحفي عقده صباح اليوم ، أن أول عملية اقتراع بدأت في الدائرة الرابعة بمحافظة إربد .

وأشار ، إلى أنه تمّ اعتماد 1308 إعلامي على المستوى المحلي لتغطية الانتخابات ، منوّها أنه قد وصل عدد مراكز الاقتراع في المملكة إلى 1824 مركز.

وزاد المومني " نظرا لظروف وباء كورونا تم زيادة مراكز الاقتراع 400 مركز ".

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و647 الفا و835 ناخبا وناخبة، منهم 577 الف ناخب وناخبة يقترعون لأول مرة.

ويعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52 الفا، بما في ذلك 18 الف متطوع، فيما يتولى نحو 53 الف رجل امن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزاً تضم 8080 صندوق اقتراع.



ويشارك في التغطية الاعلامية، 1350 صحفيا واعلاميا، يمثلون 135مؤسسة اعلامية محلية ودولية، فضلا عن اعتماد 49 جهة رقابية محلية ودولية.



وكانت الهيئة المستقلة اعتمدت اجراءات تتواءم مع ظروف جائحة كورونا عند الاقتراع من خلال استخدام الحبر الخاص عن طريق رش السبابة اليسرى للناخب، واعتماد مسافة تباعد لا تقل عن متر بين المقترعين، مع الزامية ارتداء الكمامة والقفازات قبل اجراء الاقتراع، فضلاً عن استخدام قلم لكل ناخب، والتحقق من هوية الناخب بطريقة الكترونية.

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