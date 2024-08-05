 
الإثنين 2024-08-05 09:04 ص
 
 

المستقلة للانتخاب : بدء الدعاية الإنتخابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

الإثنين، 05-08-2024 08:08 ص
الوكيل الإخباري-    نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، عبر موقعها الاكتروني وفي صحيفتين يوميتين القوائم الأولية للمرشحين، التي تم قبولها وعددها (174) قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و(25) قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب.

وبموجب قرار مجلس المفوضين بالهيئة، فإن مدة الطعن ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (6/8/2024) ولمدة ثلاثة أيام لدى محاكم الاستئناف.

وكما قرر المجلس بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين، واعتبار النشر بمثابة قرار تبليغ للقوائم بقبول ترشحها، على أن تصل قرارات التبليغ للقوائم وفق التعليمات التنفيذية من خلال رؤساء لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر الـ18 الانتخابية، والدائرة العامة بعد استدعاء مفوضي القوائم الحزبية.
gnews

أحدث الأخبار

حياة الإنسان

منوعات هذه المناطق قد تُصبح غير صالحة للعيش!

وظائف

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في بلديات- أسماء

مسؤولون إسرائيليون يقولون إن أعينهم على الأرض ومستعدون لكافة السيناريوهات

عربي ودولي إسرائيل متأهبة استعدادا لسيناريوهات الرد من إيران و"حزب الله"

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم- تفاصيل

خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية الحاج توفيق لـ الوكيل : تطبيق قرار إغلاق المحلات بعمان مطلع تشرين الثاني

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف دير البلح ومخيم النصيرات

بسبب مخاوف من الركود اثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسواق ومال النفط يحوم عند أدنى مستوى في 8 شهور

الهيئة المستقلة للانتخاب

شؤون برلمانية المستقلة للانتخاب : بدء الدعاية الإنتخابية





 


 



الأكثر مشاهدة