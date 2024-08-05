المستقلة للانتخاب : بدء الدعاية الإنتخابية

وبموجب قرار مجلس المفوضين بالهيئة، فإن مدة الطعن ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (6/8/2024) ولمدة ثلاثة أيام لدى محاكم الاستئناف.
وكما قرر المجلس بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين، واعتبار النشر بمثابة قرار تبليغ للقوائم بقبول ترشحها، على أن تصل قرارات التبليغ للقوائم وفق التعليمات التنفيذية من خلال رؤساء لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر الـ18 الانتخابية، والدائرة العامة بعد استدعاء مفوضي القوائم الحزبية.
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