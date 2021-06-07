الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الإثنين، 07-06-2021 01:24 م

المستقلة للانتخاب : رمزي العجارمة يلي النائب المفصول من مجلس النواب بعدد الأصوات

w


الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الاثنين، إن الهيئة ردت على كتاب من مجلس النواب للمطالبة بتسمية المرشح الذي يلي النائب أسامة العجارمة، الذي فقد مقعده بعد قرار فصله، من حيث عدد الأصوات.
اضافة اعلان

وأضاف لـ "المملكة"، أن "رد الهيئة يفيد أن المرشح رمزي العجارمة هو المرشح لعضوية مجلس النواب، حيث إنه يلي النائب أسامة العجارمة بحسب عدد الأصوات من نفس القائمة، وفق المادة 54 من قانون الانتخاب".

وصوّت مجلس النواب، الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات مسيئة صدرت عنه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
النواب

رمزي العجارمة يؤدي القسم في مجلس النواب الثلاثاء

5202124132019137581363

مذكرة نيابية للاطاحة بوزيرة الطاقة هالة زواتي

مجلس النواب

تأجيل جلسة النواب المقررة الإثنين

نواب

النواب يقر مشروع قانون أمانة عمان

النواب

مجلس النواب يرفض المساس بمكانة ومنزلة الملك

62021215346988487344

مجلس النواب يفصل النائب اسامة العجارمة - صور

أخبار متعلقة
62021215346988487344

مجلس النواب يفصل النائب اسامة العجارمة - صور

w

مجلس النواب ينظر باستقالة العجارمة الإثنين

5202126202752461717362

بيان من مجلس النواب حول استقالة النائب اسامة العجارمة

62021115427973083637

فريحات يضع استقالة العجارمة بين يدي مجلس النواب

5202127112230655223562

النائب العجارمة يعلن عدم رغبته بالعودة إلى مجلس النواب

5202126202752461717362

نقل النائب اسامة العجارمة الى المستشفى