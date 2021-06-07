المستقلة للانتخاب : رمزي العجارمة يلي النائب المفصول من مجلس النواب بعدد الأصوات

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الاثنين، إن الهيئة ردت على كتاب من مجلس النواب للمطالبة بتسمية المرشح الذي يلي النائب أسامة العجارمة، الذي فقد مقعده بعد قرار فصله، من حيث عدد الأصوات.وأضاف لـ "المملكة"، أن "رد الهيئة يفيد أن المرشح رمزي العجارمة هو المرشح لعضوية مجلس النواب، حيث إنه يلي النائب أسامة العجارمة بحسب عدد الأصوات من نفس القائمة، وفق المادة 54 من قانون الانتخاب".وصوّت مجلس النواب، الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات مسيئة صدرت عنه.