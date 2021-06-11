المستقلة للانتخاب: 3 دنانير و62 قرشاً تكلفة الناخب الواحد بانتخابات 2020-وثيقة

الوكيل الإخباري - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، التقرير التفصيلي للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر لعام 2020.

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وبحسب التقرير، فقد بلغت تكلفة الناخب الواحد في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر 3 دنانير و62 قرشاً و70 فلساً، وذلك بعد قسمة التكلفة الاجمالية على عدد الناخبين.



وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب في التقرير إن إجمالي تكلفة العملية الانتخابية بلغت 16 مليوناً و833 ألفاً و522 ديناراً.



وبينت الهيئة المستقلة للانتخاب في التقرير أنها كانت قد أعدت تكاليف العملية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر وأقرت في قانون الموازنة العامة، إذ بلغت 15,500,000 دينارا، وبعد مداهمة جائحة كورونا الأردن تم دراسة تكلفة الإجراءات الإضافية التي يتوجب إجرائها وبلغت حوالي 8,000,000 دينار إضافية، إلا أنه قد تم الإنفاق على العملية الانتخابية ما مجموعه 16,883,522 دينار قدم منها دعم على شكل مواد ومستلزمات وخدمات لوجستية من قبل مشروع الشراكة بقيمة 2,553,522 دينار.





