الوكيل الإخباري- انتخب النائب إسماعيل المشاقبة نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيسا للجنة السياسية في الجمعية، خلال الاجتماع الدوري للجمعية الذي عقد في البحرين من 25 إلى 28 الشهر الماضي، بالتزامن مع تسلم مملكة البحرين الشقيقة رئاسة الجمعية.

اضافة اعلان



وقال المشاقبة إن هذا الانتخاب يشكل وسام ثقة يعتز به، ويعكس المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها البرلمان الأردني على الساحة البرلمانية الآسيوية، مؤكدا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دور محوري في تعزيز الحوار البرلماني وترسيخ مبادئ الاعتدال والتعاون المشترك بين الدول.