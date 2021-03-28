الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 28-03-2021 05:43 م

المشتركة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

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الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020.
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وبين الطراونة، خلال الاجتماع الذي ترأس جانبًا منه رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد هلالات، بحضور ممثلين عن غرف تجارة الأردن وصناعة عمان، أن اللجنة ستواصل تدارسها لمواد مشروع القانون بكل تفاصيله مع المختصين، لافتًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو الخروج بقانون عصري يخدم مدينة عمان ينعكس إيجابًا على مصلحة الوطن والمواطن.

 




 

 


 

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