المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

وأشار إلى أن ما حدث يعكس إخفاقًا في إدارة الموسم الشتوي، وأن ترك المواطنين يواجهون السيول دون حماية يؤكد وجود خلل إداري في متابعة البلديات وتجهيزها للتعامل مع المنخفضات الجوية. وأضاف أن عدم إجراء الصيانة المسبقة للعبّارات والمصارف وعدم تفعيل فرق الطوارئ أسهما بشكل مباشر في حجم الأضرار، مشددًا على أن هذا الوضع غير مقبول وأن استمرار الأداء بالطريقة ذاتها سيعرّض المواطنين للمزيد من المخاطر مع كل حالة جوية.
ودعا المصري إلى تحرّك فوري لإعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية للبلديات، والتأكد من جاهزية البنية التحتية قبل دخول أي منخفضات مقبلة، مؤكدًا أن تكرار هذه المشاهد يعبّر عن تقصير لا يمكن التغاضي عنه، وأن حماية المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى في عمل الوزارة والبلديات.
