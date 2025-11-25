الثلاثاء 2025-11-25 07:25 م
 

المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ

الثلاثاء، 25-11-2025 05:31 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن السيول التي شهدتها مناطق الزرقاء وأبو الزيغان ولواء الهاشمية وعدد من القرى كشفت ضعف جاهزية وزارة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لها، موضحًا أن الهطولات لم تكن استثنائية، ومع ذلك تحولت الشوارع إلى مجارٍ جارفة جرفت معها مركبات وشاحنات، في ظل غياب واضح لأي خطط استجابة أو إجراءات ميدانية للحد من الأضرار.اضافة اعلان


وأشار  إلى أن ما حدث يعكس إخفاقًا في إدارة الموسم الشتوي، وأن ترك المواطنين يواجهون السيول دون حماية يؤكد وجود خلل إداري في متابعة البلديات وتجهيزها للتعامل مع المنخفضات الجوية. وأضاف أن عدم إجراء الصيانة المسبقة للعبّارات والمصارف وعدم تفعيل فرق الطوارئ أسهما بشكل مباشر في حجم الأضرار، مشددًا على أن هذا الوضع غير مقبول وأن استمرار الأداء بالطريقة ذاتها سيعرّض المواطنين للمزيد من المخاطر مع كل حالة جوية.

ودعا المصري إلى تحرّك فوري لإعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية للبلديات، والتأكد من جاهزية البنية التحتية قبل دخول أي منخفضات مقبلة، مؤكدًا أن تكرار هذه المشاهد يعبّر عن تقصير لا يمكن التغاضي عنه، وأن حماية المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى في عمل الوزارة والبلديات.
 
 
