المصري: تمكين الشباب وتوفير فرصهم ضرورة وطنية

وأكد المصري أن الشباب الأردني يمتلك وعيًا وإدراكًا كبيرين لما يُنشر عبر المنصات الإلكترونية، مشددًا على أن دورهم في الدفاع عن الوطن ومواجهة محاولات الفتنة والفوضى يجب أن يترافق مع توفير فرص العمل وتنمية مهاراتهم، بما يضمن مساهمتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتقدّم الوطني.
وأشار رئيس الكتلة إلى أن فتح آفاق العمل وتعزيز برامج التدريب المهني والريادة لدى الشباب يشكّلان ركيزة أساسية لمواجهة الحملات الإلكترونية، مؤكدًا أن كتلة عزم ستواصل دعم المبادرات التي تضمن دمج الشباب في مختلف المجالات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
واختتم المصري بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية والوعي الشبابي يمثّلان خط الدفاع الأول للحفاظ على مقدّرات الوطن، معربًا عن تقدير كتلة عزم لدور رئيس مجلس الأعيان في توجيه الشباب نحو المسؤولية الوطنية والمواطنة الصالحة.
