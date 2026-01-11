المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

وأكد رئيس الكتلة النائب الدكتور وليد المصري أن هذه العمليات الاحترافية تعكس الجاهزية العالية والكفاءة المتقدمة التي يتمتع بها سلاح الجو الملكي، وقدرته على تنفيذ مهامه بدقة عالية، بما يضمن تحييد التهديدات الإرهابية وحماية الأمن الوطني الأردني، دون تهاون أو تردد.
وأشار إلى أن مشاركة الأردن ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تأتي انسجامًا مع السياسة الأردنية الثابتة في مواجهة التطرف والإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من إعادة تنظيم صفوفها أو استخدام المناطق المجاورة كنقاط تهديد لأمن المملكة ودول الإقليم.
وشدد المصري على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، كان وسيبقى في طليعة الدول التي تتصدى للإرهاب والفكر المتطرف، دفاعًا عن أمنه واستقراره، وإسهامًا في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين.
كما أكد أن كتلة عزم النيابية تقف بكل قوة خلف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مثمنًا تضحيات نشامى الجيش العربي، وداعيًا إلى مواصلة دعمهم في أداء واجبهم الوطني المقدس.
