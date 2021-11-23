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الثلاثاء، 23-11-2021 06:34 م

المعايطة: للجامعات دور أساسي في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن هناك دوراً أساسياً للجامعات في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال الأنشطة والبرامج التي تعزز ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر والتنوع، إضافة إلى وجود مساقات للتربية الوطنية العملية والنظرية، والتي من شأنها رفع قيم المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية التي تجمع الأردنيين وتوحدهم.

جاء ذلك في جلسة حوارية حول "التعديلات الدستورية مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث"، عقدتها جامعة عمان العربية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلاب والطالبات.

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