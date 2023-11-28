المعايعة يبحث والسفير الكويتي تعزيز التعاون الثنائي

الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبدالرحيم المعايعة، عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه، بفضل ورعاية القيادتين الحكيمتين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه أمير دولة الكويت سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة قام بها المعايعة، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية، النائب عبدالله أبو زيد، اليوم الثلاثاء، إلى السفارة الكويتية في عمان، لتهنئة السفير الكويتي حمد راشد المري، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن، متمنيّين له التوفيق والنجاح لمواصلة تعزيز العلاقات الأردنية الكويتية، التي باتت أنموذجاً للعمل العربي المشترك.



وأشاد المعايعة بمواقف الكويت الشقيقة تجاه مختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مثمناً في الوقت نفسه دعم بلاده

لجلالة الملك والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سميا بين البرلمانين، والعمل على التعاون وتنسيق المواقف البرلمانية حيال القضايا لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.



من جهته، ثمن النائب أبو زيد مواقف الكويت تجاه الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون والتشارك بين مجلس النواب الأردني ومجلس الأمة الكويتي ولجان الاخوة البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب.



من جانبه، أكد السفير الكويتي حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، خاصة على الصعيد البرلماني عبر تبادل الزيارات والخبرات وتنسيق المواقف البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.



وأشاد بمواقف الكويت بقيادة سمو الشيخ نواف، والأردن بقيادة جلالة الملك، المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً ان هناك تطابق وانسجام بالمواقف الرسمية والشعبية حيال ما يجري هناك.



وأكد سعيه الحثيث لدعم كل الجهود المخلصة لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.